In Südfrankreich sind nahe der Grenze zu Italien mehr als 30 Pakistaner bei einer Verkehrskontrolle in einem Lastwagen gefunden worden.

Wie die Staatsanwaltschaft in Nizza am Samstag mitteilte, wurde der ebenfalls aus Pakistan stammende Fahrer festgenommen. Die illegalen Migranten seien an die italienischen Behörden übergeben worden.



Erst kürzlich waren östlich von London in einem Lkw 39 Leichen entdeckt worden. Die Polizei geht davon aus, dass sie alle aus Vietnam illegal einreisen wollten. Mehrere Personen wurden festgenommen.