Bei Überschwemmungen im Süden Frankreichs sind nach Behördenangaben mehrere Menschen ums Leben gekommen.

Die Angaben schwankten, mittlerweile wird die Zahl von mindestens elf Toten genannt. Besonders betroffen war das Département Aude. Der zuständige Präfekt erklärte, in der vergangenen Nacht sei innerhalb weniger Stunden so viel Regen gefallen wie normalerweise in einem halben Jahr. In manchen Kommunen habe das Wasser sechs Meter hoch gestanden.