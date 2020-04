Nach dem Messerangriff mit zwei Toten und mehreren Verletzten in Südfrankreich hat die Polizei einen dritten Verdächtigen festgenommen.

Zuvor war nach Angaben der Staatsanwaltschaft nach der Attacke bereits der mutmaßliche Täter in der Nähe des Tatorts in Romans-sur-Isère festgenommen worden, kurze Zeit später dann auch einer seiner Bekannten.



Die Ermittlungen werden von der Anti-Terror-Abteilung der Staatsanwaltschaft geführt. Informationen zu möglichen Motiven des mutmaßlichen Angreifers gibt es bislang nicht. Bei dem Mann handele es sich um einen Sudanesen, hieß es. Die Ermittler fanden in seiner Wohnung handschriftliche Aufzeichnungen, in denen er darüber geklagt habe, in einem Land von Ungläubigen zu leben.