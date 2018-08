Im Fall des überschwemmten Zeltlagers in Südfrankreich mit Kindern und Jugendlichen aus Leverkusen müssen sich zwei Organisatoren vor Gericht verantworten.

Das sagte einer der Betroffenen der Deutschen Presse-Agentur. Man habe ihn und einen weiteren Organisator in Frankreich zunächst befragt, dann Anklage erhoben und sie gegen Auflage auf freien Fuß gesetzt.



Die Anklage wirft den beiden Männern Errichtung eines illegalen Campingplatzes, Gefährdung von Personen und Schwarzarbeit vor. Das Ferienlager in Südfrankreich mit rund 100 Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen neun und 17 Jahren war am vergangenen Donnerstag überschwemmt worden. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort, um die Betroffenen zu retten. Ein 66-jähriger Betreuer aus Köln wird nach wie vor vermisst.