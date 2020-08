Südhimmel Treffen von Mond, Jupiter und Saturn

Zum zweiten Mal in diesem Monat besucht der Mond am Freitag und Samstagabend die Planeten Jupiter und Saturn. Am Freitag leuchtet unser Trabant etwas rechts unterhalb von Jupiter. Das ist der größte Planet im Sonnensystem. Samstagabend steht der Mond etwas links unterhalb von Saturn, dem Planeten mit dem Ring.

Von Dirk Lorenzen

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek