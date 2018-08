Im Süden Italiens haben hunderte ausländische Landarbeiter gestreikt und bessere Arbeitsbedingungen gefordert.

Bei ihrem Demonstrationszug in Foggia riefen sie unter anderem, sie seien keine Sklaven. Die Männer, die vor allem aus afrikanischen Ländern, aber auch aus Osteuropa kommen, arbeiten den Sommer über in sengender Hitze auf den Feldern. Viele leben in illegalen Baracken. Arbeitsvermittlung und Transport werden von zweifelhaften Mittelsmännern organisiert.



Bei zwei Verkehrsunfällen waren in der Nähe von Foggia am Montag 16 Landarbeiter getötet und vier schwer verletzt worden. Italiens Innenminister Salvini von der rechten Lega sagte, Schuld trage die Mafia. Wie Salvini reiste auch Regierungschef Conte nach Foggia. Er sprach von Sklavenarbeit und meinte, die gesetzlichen Schutzvorschriften müssten durchgesetzt werden.