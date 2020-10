Im Konflikt um die Region Berg-Karabach hat Armenien der Türkei vorgeworfen, an den Gefechten direkt beteiligt zu sein.

Es gebe 150 hochrangige türkische Offiziere, die die Militäroperationen Aserbaidschans leiteten, erklärte der armenische Ministerpräsident Paschinjan. Das Ausmaß der Offensive sei beispiellos. Zuvor hatte der aserbaidschanische Präsident Aliyev gesagt, die Türkei als Verbündeter seines Landes sei nicht in den Konflikt verwickelt. Am Wochenende gingen die Gefechte im Südkaukasus unvermindert weiter - trotz Appellen zu einer Waffenruhe. Seit mittlerweile einer Woche gibt es Kämpfe um das von Armenien kontrollierte Berg-Karabach, das in Aserbaidschan liegt.

Diese Nachricht wurde am 04.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.