Bei neuen Gefechten an der Grenze zwischen den Kaukasus-Republiken Armenien und Aserbaidschan hat es erneut Tote gegeben.

Die Verteidigungsministerien in den Hauptstädten Eriwan und Baku gaben jeweils den Tod mehrerer Soldaten bekannt. Die Kämpfe ereigneten sich demnach an einem nördlichen Grenzabschnitt. Russland rief beide Seiten zur Zurückhaltung auf.



In dem langjährigen Konflikt geht es um die Region Berg-Karabach, die von beiden ehemaligen Sowjetrepubliken beansprucht wird. Sie gehört völkerrechtlich zu Aserbaidschan, wird aber überwiegend von armenisch-stämmigen Menschen bewohnt. Die neuen Kämpfe hatten am Wochenende begonnen; beide Seiten geben sich gegenseitig die Schuld dafür. Bereits am Sonntag hatte es Tote gegeben.