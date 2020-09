In der Region Berg-Karabach wird am vierten Tag in Folge gekämpft.

Am Morgen habe es Artilleriefeuer an der gesamten Demarkationslinie in Berg-Karabach gegeben, teilte eine Sprecherin des armenischen Verteidigungsministerium in Eriwan mit. Das Militär in Aserbaidschan erklärte hingegen, dass die Stadt Terter auf eigenem Staatsgebiet von den Armeniern angegriffen worden sei. Viele Menschen seien verletzt und Gebäude zerstört worden.



Die internationale Gemeinschaft fordert ein sofortiges Ende der Kampfhandlungen und eine Rückkehr zum Verhandlungstisch. Eine Vermittlung Russlands lehnte Armeniens Regierungschef Paschinjan ab. Er sagte der russischen Nachrichtenagentur Interfax, die Idee eines solchen Gipfeltreffens sei angesichts der intensiven militärischen Aktivitäten unangemessen.

Diese Nachricht wurde am 30.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.