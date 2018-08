Bundeskanzlerin Merkel beginnt heute eine dreitägige Südkaukasus-Reise.

Erste Station ist Georgien. In der Hauptstadt Tiflis sind unter anderem Gespräche mit Regierungschef Bachtadse und Staatspräsident Margwelaschwili geplant. Georgien bemüht sich seit Jahren um eine enge Anbindung an die Europäische Union, mit der Freihandels- und Assoziierungsabkommen bestehen.



Morgen wird Merkel in Armenien erwartet, einen Tag später in Aserbaidschan. Die Organisation "Reporter ohne Grenzen" appellierte an die Bundeskanzlerin, sich in der früheren Sowjetrepublik für die Pressefreiheit einzusetzen. In Aserbaidschan säßen acht Journalisten und zwei Blogger wegen ihrer Arbeit im Gefängnis.