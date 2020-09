Im Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan um die Region Berg-Karabach bietet sich Russland als Vermittler an.

Ein Kremlsprecher sagte in Moskau, die Kämpfe müssten sofort eingestellt und die Situation auf diplomatischem Weg gelöst werden. Auch die Türkei schaltet sich ein: Präsident Erdogan forderte, Armenien müsse sich sofort von aserbaidschanischem Land zurückziehen und sicherte Aserbaidschan Solidarität zu. Der armenische Ministerpräsident Paschinjan forderte die internationale Staatengemeinschaft auf, eine Einmischung der Türkei zu verhindern.



Bei neuen Gefechten in der südkaukasischen Region sind erneut mehrere Dutzend Menschen getöten worden. Aserbaidschan und Armenien werfen sich gegenseitig vor, für die Eskalation in Berg-Karabach verantwortlich zu sein. Seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion streiten die beiden Länder über die Zugehörigkeit von Berg-Karabach. Diese liegt auf dem Staatsgebiet von Aserbaidschan, wird aber hauptsächlich von Armeniern bewohnt.

Diese Nachricht wurde am 28.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.