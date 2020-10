In der Konfliktregion Berg-Karabach im Südkaukasus dauern die Kämpfe trotz der seit einer Woche geltenden Waffenruhe weiter an.

Nach Angaben der Regierung in Aserbaidschan gab es in der Nacht schwere Angriffe Armeniens auf die zweitgrößte Stadt des Landes, Ganja. Bei dem Raketenbeschuss seien mindestens 13 Menschen getötet und mehr als 50 verletzt worden, teilte das Zivilschutzministerium in Baku mit.



Auch Armenien meldete Raketenangriffe Aserbaidschans, unter anderem auf die Hauptstadt von Berg-Karabach, Stepanakert. Dabei seien drei Zivilisten verletzt worden.



Das mehrheitlich von armenisch-stämmigen Menschen bewohnte Berg-Karabach gehört völkerrechtlich zu Aserbaidschan, wird aber von Armenien kontrolliert. Der Konflikt um die Region war Ende September nach Jahren relativer Ruhe neu entflammt.



Am vergangenen Samstag kam unter Vermittlung Russlands eine Waffenruhe zustande. Sie wurde allerdings schon kurz nach ihrem Inkrafttreten gebrochen.

