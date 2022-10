Die USA haben den Flugzeugträger "USS Ronald Reagan" für ein Manöver nach Südkorea entsandt. Er liegt im Hafen von Busan. (AFP / YONHAP)

Wie der Generalstab in Seoul mitteilte, wollen die Truppen mit den Übungen simulieren, wie Bedrohungen durch Nordkorea abgewehrt werden können. Die Manöver sollen am Samstag enden. Die Spannungen zwischen den beiden Staaten hatten in den vergangenen Wochen nach mehreren Raketentests des Nordens zugenommen. Die Führung in Pjöngjang beschuldigte das südkoreanische Militär, die Spannungen durch Militärübungen mit Verbündeten wie den USA und eigenen Artilleriebeschuss zu verschärfen. Südkorea und Nordkorea befinden sich offiziell noch immer im Kriegszustand.

Diese Nachricht wurde am 17.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.