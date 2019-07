Die deutschen Wasserballer sind erstmals seit acht Jahren in das Viertelfinale einer Weltmeisterschaft eingezogen.

Das Team von Bundestrainer Hagen Stamm setzte sich in Südkorea mit 25:5 (5:2, 6:0, 9:1, 5:2) gegen Südafrika durch. Dies ist der bisher höchste Sieg einer deutschen WM-Auswahl. In der Runde der letzten Acht treffen die deutschen Wasserballer am Dienstag auf Weltmeister Kroatien.



Die bisher einzige WM-Medaille - Bronze - hatte Deutschland 1982 gewonnen.