Ein Gericht in Südkorea hat eine Klage von ehemaligen Zwangsprostituierten gegen die japanische Regierung abgewiesen.

Das Gericht entschied, die Regierung in Tokio könne nach internationalem Recht nicht zivilrechtlich zur Verantwortung gezogen werden. Geklagt hatten Frauen, die im Zweiten Weltkrieg zur Arbeit in japanischen Militärbordellen gezwungen wurden, sowie die Nachkommen Betroffener.



Tokio boykottierte den Prozess und bekräftigte, alle Forderungen nach Entschädigung seien in einem Vertrag mit Südkorea von 1965 geklärt worden.



Eine der Klägerinnen in Südkorea kündigte nach dem Urteil an, den Fall vor den Internationalen Strafgerichtshof zu bringen.

Diese Nachricht wurde am 21.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.