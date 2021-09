Der US-Internetkonzern Google muss in Südkorea ein Millionen-Bußgeld zahlen.

Die Kartellbehörde verurteilte das Unternehmen zu einer Strafe von umgerechnet 150 Millionen Euro. Die Wettbewerbshüter warfen Google vor, seine Marktmacht bei Betriebssystemen und auf dem Markt für Apps missbraucht zu haben. So habe der Konzern Smartphone-Hersteller daran gehindert, individualisierte Versionen des Google-Betriebssystems Android zu installieren. Der US-Konzern will in Berufung gehen.

Diese Nachricht wurde am 14.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.