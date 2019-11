LGBT- und Menschenrechtsaktivisten haben in Südkorea den Vorschlag einer konservativen Abgeordneten kritisiert, die Homophobie und Transphobie aus einem Antidiskriminierungsgesetz streichen lassen will.

Die Abgeordnete Ahn Sang-soo der konservativen Freiheitspartei Südkoreas hatte dies vor einem Monat gefordert. Ihrer Meinung nach benachteiligt die südkoreanische Gesetzgebung diejenigen, die in Homosexualität einen Widerspruch zu Religion oder anderen Aspekten der Gesellschaft sehen.



Die Organisation Amnesty International teilte mit, dass so ein Vorschlag ein schändlicher Rückschritt bei den Menschenrechten in Südkorea sei. Die Mitglieder der LGBT-Community wären dann weniger vor Diskriminierungen geschützt. Die Menschenrechtsorganisation drängte die Abgeordneten der südkoreanischen Nationalversammlung, den Vorschlag abzulehnen. Sie sollten für eine Gesetzgebung sorgen, die Gleichbehandlung und Sicherheit für alle Bürger garantiere.