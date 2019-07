Das Militär in Südkorea hat nach eigenen Angaben Warnschüsse auf ein russisches Armeeflugzeug abgegeben.

Dieses habe zuvor den südkoreanischen Luftraum an der Ostküste verletzt, teilte das Verteidigungsministerium in Seoul mit. Zudem seien Kampfjets aufgestiegen. Es war den Angaben zufolge das erste Mal, dass eine russische Militärmaschine in den Luftraum eingedrungen ist.