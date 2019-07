Das Militär in Südkorea hat nach eigenen Angaben Warnschüsse auf ein russisches Armeeflugzeug abgegeben.

Zudem seien Kampfjets aufgestiegen, teilte das Verteidigungsministerium in Seoul mit. Die russische Militärmaschine sei zuvor in den südkoreanischen Luftraum eingedrungen. Es sei der erste derartige Vorfall gewesen. Das Flugzeug sei von zwei weiteren russischen und zwei chinesischen Maschinen begleitet worden, die aber den Luftraum nicht verletzt hätten. Man werde in Moskau und Peking offiziell Beschwerde einlegen, erklärte die südkoreanische Regierung.



Den Angaben zufolge ereignete sich der Zwischenfall über der Insel Dokdo zwischen Südkorea und Japan, auf die beide Staaten Anspruch erheben.