Bei der Parlamentswahl in Südkorea sind trotz der Corona-Krise Millionen Menschen wählen gegangen.

Sieben Stunden nach Öffnung der Wahllokale lag die Beteiligung bei fast 50 Prozent. Nach Angaben der Wahlkommission wurden dabei allerdings die bereits Ende der Woche abgegebenen Stimmen eingerechnet. An den mehr als 14.300 Wahllokalen galten besondere Sicherheitsvorkehrungen. Die Wählerinnen und Wähler mussten Mundschutz und Einmalhandschuhe tragen. Zudem wurde vor Betreten des Wahllokals ihre Temperatur gemessen.



Knapp 44 Millionen Menschen sind aufgerufen, die 300 Abgeordneten des Parlaments in Seoul zu bestimmen. In Umfragen liegt die Partei des sozialliberalen Präsidenten Moon deutlich vor der konservativen Vereinigten Zukunftspartei. Moon wird ein gutes Management in der Corona-Krise bescheinigt.