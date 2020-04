In Südkorea hat die Parlamentswahl begonnen.

Knapp 44 Millionen Menschen sind aufgerufen, die 300 Abgeordneten des Parlaments in Seoul zu bestimmen. Wegen der Corona-Krise sind die Sicherheitsvorkehrungen verschärft und strenge Abstandsregelungen und Hygienevorschriften erlassen worden. - In Umfragen liegt die Partei des sozialliberalen Präsidenten Moon deutlich vor der konservativen Vereinigten Zukunftspartei. Moon wird ein gutes Management in der Corona-Krise bescheinigt. - Insgesamt treten Kandidatinnen und Kandidaten von 41 Parteien an.