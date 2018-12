Als Reaktion auf Motorbrände bei BMW-Fahrzeugen hat Südkorea eine Strafe von knapp neun Millionen Euro gegen den Autobauer angekündigt.

Das Verkehrsministerium in Seoul wirft dem Unternehmen vor, technische Probleme verschleiert und Fahrzeuge zu spät zurückgerufen zu haben. Zuvor waren etwa 40 Autos von BMW in Brand geraten. Das Ministerium erklärte, die Brände seien durch schlecht funktionierende Ventile in Kühlungsmechanismen der Fahrzeuge verursacht worden. Man werde außerdem Strafanzeige gegen den Autobauer bei der Staatsanwaltschaft einreichen.



Die Südkorea-Abteilung von BMW teilte mit, die Ergebnisse des Ministeriums stünden im Einklang mit der Einschätzung des Unternehmens, dass die Feuer von Lecks in den Kühlern verursacht worden seien. Zum Vorwurf, die Schwere des Problems heruntergespielt zu haben, äußerte sich das Unternehmen nicht.