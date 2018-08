Südkorea hat die Absage der Nordkorea-Reise von US-Außenminister Pompeo bedauert.

Außenministerin Kang habe in einem Telefonat mit Pompeo ihre Besorgnis darüber zum Ausdruck gebracht, teilte die Regierung in Seoul mit. Sie habe Pompeo gebeten, die Dynamik des Dialogs mit Pjöngjang beizubehalten, um die Denuklearisierung und den Frieden auf der koreanischen Halbinsel zu sichern.



US-Präsident Trump hatte den für nächste Woche geplanten Besuch seines Außenministers in Nordkorea gestern abgesagt und mit fehlenden Fortschritten bei der atomaren Abrüstung begründet.