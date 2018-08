Ein Berufungsgericht in Seoul hat die Haftstrafe gegen die frühere südkoreanische Präsidentin Park Geun-hye verschärft.

Die Richter entschieden, dass die ehemalige Politikerin wegen Korruption für 25 Jahre ins Gefängnis muss. Das ist ein Jahr mehr als im Urteil der Vorinstanz. Auch die Geldstrafe wurde heraufgesetzt.



In dem Fall geht es neben der ehemaligen Präsidentin vor allem um ihre frühere Vertraute Choi Soon Sil. So wurde Park vorgeworfen, sie habe Choi die Einmischung in Regierungsgeschäfte ermöglicht. Dabei soll Park auch Millionensummen von Großkonzernen erhalten oder zugesagt bekommen haben. Ende 2016 wurde sie deswegen ihres Amtes enthoben.



Erst vor vier Wochen war die frühere Präsidentin in einem anderen Verfahren zu acht Jahren Haft verurteilt worden.