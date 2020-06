Nach den jüngsten Differenzen mit Nordkorea ist der südkoreanische Vereinigungsminister zurückgetreten.

Präsident Moon habe den Rücktritt von Kim Yeon Chul angenommen, teilte das Präsidialbüro in Seoul mit. Als Vereinigungsminister war Kim verantwortlich für die Beziehungen zum Norden. Diese hatten sich zuletzt deutlich verschlechtert: Die Führung in Pjöngjang ließ ein gemeinsames Verbindungsbüro sprengen und kündigte an, Truppen ins Grenzgebiet zu verlegen. Ein Dialogangebot lehnte Nordkorea ab.