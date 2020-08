Südkorea hat seine Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie wieder verschärft.

In der Hauptstadt Seoul und der angrenzenden Provinz Gyeonggi bleiben öffentliche Einrichtungen für die kommenden zwei Wochen geschlossen. Auch Bars, Konzerthallen und Fitnessstudios droht eine Schließung, wenn Schutzmaßnahmen nicht eingehalten werden. Die teilweise Öffnung von Spielen der Fußball- und Baseball-Ligen für Zuschauer wird rückgängig gemacht.



Die Zahl der Neuinfektionen in Südkorea war in den vergangenen Tagen gestiegen. Gestern wurden 166 neue Fälle verzeichnet - so viele an einem Tag gab es zuletzt vor fünf Monaten.



In Südkorea wurden bislang nur vergleichsweise wenige Fälle registriert. In dem Land mit mehr als 50 Millionen Einwohnern gab es insgesamt rund 15.000 bestätigte Infektionen und gut 300 Tote.