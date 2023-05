Südkoreanische Experten sind in Japan eingetroffen, um die Atomruine von Fukushima zu untersuchen. (IMAGO / Kyodo News)

Die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap meldet, die Gruppe von 21 Experten werde bis kommenden Freitag am Ort bleiben. Ziel ist es vor allem, die Sicherheit der geplanten Verklappung ins Meer zu untersuchen.

Südkoreas Präsident Yoon und der japanische Regierungschef Kishida hatten sich vor kurzem auf den Besuch der Experten geeinigt. Südkorea, aber auch China, befürchtet durch die Entsorgung des kontaminierten Wassers negative Folgen für Mensch und Umwelt in der Region. Die japanische Regierung versichert dagegen, das Wasser werde vor dem Ablassen so behandelt, dass die Schadstoffkonzentrationen weit unter den Grenzwerten lägen. Vor dem endgültigen Einleiten in den Ozean - vermutlich ab Juni - soll das Wasser demnach nochmals verdünnt werden.

