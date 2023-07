Der südkoreanische Präsident Yoon in der ukrainischen Stadt Irpin (AFP / HANDOUT)

Angesetzt war ein Gespräch mit seinem Amtskollegen Selenskyj in Kiew. Am Vormittag hatte Yoon die Kleinstädte Butscha und Irpin besucht, in denen nach dem Rückzug russischer Truppen im vergangenen Jahr Massengräber mit Zivilisten entdeckt worden sind. Südkorea ist ein bedeutender Produzent von mit Nato-Systemen kompatiblem Militärgerät: Darunter sind Kampfpanzer, Haubitzen und Artilleriemunition.

