Das südkoreanische Gesellschaftsdrama "Parasite" hat bei den Preisen der Autorengilde die Auszeichnung für das beste Original-Drehbuch des Jahres gewonnen.

Zum besten adaptierten Drehbuch erklärte der Verband der Drehbuchautoren die Nazi-Satire "Jojo Rabbit". Beide Sieger sind auch für Oscars nominiert, die in einer Woche vergeben werden. Die Verleihung der Writers Guild of America fand bei zwei Veranstaltungen in New York und Los Angeles statt.



In den Fernsehkategorien gewannen unter anderem "Succession", eine Dramaserie über einen alternden Medienmogul und seine Familie, und die Auftragskiller-Comedy "Barry". Zur besten neuen Serie wurde die Comic-Adaption "Watchmen" gekürt.