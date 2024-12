Nach Verhängung des Kriegsrechts

Südkoreas Opposition bereitet Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Yoon vor

In Südkorea haben sechs Oppositionsparteien wegen der zeitweisen Verhängung des Kriegsrechts ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Yoon angekündigt. Über die Vorlage solle morgen oder am Freitag abgestimmt werden, hieß es bei einer Pressekonferenz in Seoul.