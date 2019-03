Deutsche Hilfswerke haben zu Spenden für die Opfer des Tropensturms "Idai" im südlichen Afrika aufgerufen.

Das Deutsche Rote Kreuz und Misereor selbst stellten jeweils einen Nothilfefonds von 50.000 Euro bereit. Der Tropensturm hatte in Mosambik, Simbabwe und Malawi massive Schäden angerichtet. Mindestens 50 Menschen kamen ums Leben. Überschwemmungen erschweren nach wie vor die Rettungsarbeiten. In den mosambikanischen Gebieten Sofala, Tete Manica und Inhambane sind 200.000 Familien ohne Wasser und Zugang zu Strom.



Mit einer Windgeschwindigkeit von bis zu 190 Kilometern pro Stunde war der Zyklon nahe der Großstadt Beira in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auf Mosambik getroffen und anschließend über die Nachbarländer weitergezogen.

In der gesamten Region sei es schon vorher zu heftigen Regenfällen gekommen, sodass viele Menschen unter den starken Überschwemmungen gelitten hätten, sagte der Afrika-Referent von Misereor, Peter Meiwald, in Aachen. Ein Großteil der Felder und der eingelagerten Ernten seien zerstört und damit die Ernährungssicherheit und Einkommensgrundlagen der Menschen gefährdet.



Nach Angaben des Deutschen Roten Kreuzes teilte mit, Hilfsgüter wie etwa Wasseraufbereitungstabletten wurden schon vorab in Risikogebiete transportiert, um sicherzustellen, dass die Bevölkerung nach dem Zyklon sofort Zugang zu Trinkwasser habe.