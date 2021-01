In Mosambik sind mindestens sechs Menschen durch den Zyklon "Eloise" ums Leben gekommen.

Zehntausende in dem südafrikanischen Land verloren ihr Hab und Gut, teilte ein Sprecher des UNO-Büros zur Koordinierung humanitärer Hilfe in Genf mit. Bereits 2019 waren bei zwei Zyklonen in mehreren Provinzen Mosambiks sowie in Teilen Simbabwes und Malawis mehr als 100 Menschen gestorben.

Diese Nachricht wurde am 26.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.