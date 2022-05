Der neue Staatschef Gaglojew hob die Pläne seines Vorgängers Bibilow auf und kündigte neue Gespräche mit Moskau an. In einem Dekret verwies Gaglojew auf Unsicherheiten über die rechtlichen Konsequenzen einer solchen Volksbefragung. Bibilow hatte diese vor rund zwei Wochen angesetzt und betont, sie entspreche dem "historischen Streben" der Menschen in der Region.

Russland hatte die Unabhängigkeit der pro-russischen Separatistenregion und des benachbarten Abchasiens nach einem Krieg mit Georgien im August 2008 offiziell anerkannt. Seitdem sind russische Streitkräfte dort stationiert.

