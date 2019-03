In Malawi und Mosambik sind mehr als 100 Menschen in Unwettern ums Leben gekommen.

In den südostafrikanischen Ländern haben starke Regenfälle und Tropenstürme während der vergangenen zwei Wochen zu Überschwemmungen geführt. Nach Angaben der Behörden sind in beiden Ländern Zehntausende Menschen von den Folgen betroffen. In Malawi wurden mehr als 180 Flüchtlingslager eingerichtet. Morgen wird an der Küste Mosambiks ein weiterer Wirbelsturm erwartet.