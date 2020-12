In Indonesien und weiteren Ländern Südost- und Südasiens gedenken die Menschen der Opfer der Tsunami-Katastrophe von 2004.

Wegen der Beschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie konnte in der indonesischen Provinz Aceh eine der Zeremonien nur im Internet verfolgt werden. In der Region waren mit 170.000 die meisten Menschen gestorben. Auch in anderen Ländern gibt es Gedenkveranstaltungen.



Nach einem schweren Beben der Stärke 9,1 im Indischen Ozean waren vor 16 Jahren am zweiten Weihnachtstag fast 230.000 Menschen ums Leben gekommen. 14 Länder waren betroffen. Auf Sri Lanka starben mindestens 35.000 Menschen. In Thailand wurden über 5.000 Tote bestätigt. Fast die Hälfte waren ausländische Urlauber, darunter mehr als 500 Deutsche. Viele Tote konnten bis heute nicht identifiziert werden.

Diese Nachricht wurde am 26.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.