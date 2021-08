In Malaysia ist die Regierung zurückgetreten.

Wie mehrere Medien berichteten, haben das Kabinett und Ministerpräsident Muhyiddin gegenüber dem König ihre Rücktritte erklärt. Zuvor hatte Muhyiddin die Mehrheit im Parlament verloren. Er war im vergangenen Jahr ohne Wahlen durch den Koalitionswechsel von Abgeordneten an die Macht in Malaysia gekommen und verfügte nur über eine knappe Mehrheit. Durch einen Corona-Notstand regierte er das südostasiatische Land mit mehr als 30 Millionen Einwohnern zuletzt nur per Verfügungen.

