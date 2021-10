China hat seine militärischen Drohgebärden gegen Taiwan fortgesetzt.

Nach Darstellung des Verteidigungsministeriums in Taipeh drangen allein heute mehr als 50 chinesische Flugzeuge in die sogenannte Luftraumüberwachungszone ein, so viele wie nie zuvor. Darunter seien 34 Kampfjets und zwölf Bomber gewesen. Als Reaktion aktivierte Taiwan seine Raketenabwehr. Auch wurden die chinesischen Piloten über Funk verwarnt. Taiwan forderte die Führung in Peking auf, die Provokationen sofort einzustellen. Das US-Verteidigungsministerium nannte Chinas Vorgehen destabilisierend. Zugleich bekräftigten die USA ihre Unterstützung für Taiwan. Peking betrachtet die Insel als abtrünnige Provinz, die wieder mit dem Festland vereinigt werden soll.

