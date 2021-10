Neuer Vorsitzender des Südschleswigschen Wählerverbandes ist der Landtagsabgeordnete Dirschauer.

Auf einem Parteitag in Harrislee bei Flensburg erhielt er 95 von 100 abgegebenen Stimmen. Es gab drei Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen. Der bisherige Vorsitzende Meyer trat nicht zur Wahl an.



Der SSW war bei der Bundestagswahl zum ersten Mal seit rund 70 Jahren mit einem Abgeordneten in den Bundestag eingezogen. Als Partei einer nationalen Minderheit ist er von der Fünf-Prozent-Hürde befreit.



