Im Südsudan haben bewaffnete Gruppen erneut fast 130 Kindersoldaten freigelassen.

Wie das Kinderhilfswerk der UNO mitteilte, wurden die Jungen und Mädchen in Yambio im Südwesten des Landes übergeben. Damit kamen seit Anfang des Jahres bereits etwa 900 Minderjährige frei.- In dem seit 2013 andauernden Bürgerkrieg im Südsudan setzen Rebellen, aber auch Regierungskräfte Kindersoldaten ein. Viele von ihnen müssen kämpfen, andere werden unter anderem als Köche, Spione, Boten oder Sex-Sklavinnen missbraucht. Am vergangenen Sonntag haben sich Präsident Kiir, sein Widersacher Machar sowie ein Bündnis von Rebellengruppen auf eine Friedensregelung verständigt.