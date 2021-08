Im Südsudan sind nach Angaben der UNO rund 380.000 Menschen von schweren Überschwemmungen betroffen.

Helfer können die Flutopfer in dem ostafrikanischen Land kaum erreichen, weil die meisten Hochwassergebiete nicht über Straßen zu erreichen sind, wie das UNO-Büro für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten mitteilte. Im Südsudan hat die Regenzeit in diesem Jahr besonders früh begonnen. Anhaltende Regenfälle ließen Flüsse über die Ufer treten, setzten Häuser und Ackerland unter Wasser und trieben etliche Menschen in die Flucht.



Der Südsudan leidet unter den Folgen eines fünfjährigen Bürgerkriegs, in dem fast 400.000 Menschen getötet wurden.

Diese Nachricht wurde am 01.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.