Im Südsudan ist Oppositionsführer Machar erneut als Vizepräsident vereidigt worden.

Anschließend gab er Präsident Kiir in der Haupstadt Juba die Hand. Unter internationalem Druck hatten sich beide Politiker 2018 in einem Friedensabkommen auf die Bildung einer Regierung der nationalen Einheit geeinigt. Deren Zusammensetzung soll noch im Laufe des Tages bekanntgegeben werden. Kiir hatte die bisherige Regierung gestern aufgelöst.



Nach einem Machtkampf im Jahr 2013 hatte Staatschef Kiir seinen Stellvertreter Machar entlassen. Dies löste einen Bürgerkrieg aus, in dem hunderttausende Menschen starben.



Der Südsudan wurde 2011 vom Sudan unabhängig. Obwohl das Land reich an Erdölvorkommen ist, gehört es zu den ärmsten der Welt.