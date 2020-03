Nach der jüngsten Friedensvereinbarung hat der Südsudan eine Übergangsregierung.

Präsident Kiir stellte in der Hauptstadt Juba sein Kabinett aus insgesamt 34 Vertreterinnen und Vertretern der bisherigen Regierung und der Opposition vor.



Der Südsudan hatte sich nach jahrzentelangem Konflikt im Jahr 2011 vom Sudan abgespalten. Seitdem herrschte in dem Land fast durchgängig Bürgerkrieg. Nach Angaben der Vereinten Nationen flohen rund 2,2 Millionen Menschen vor den Kämpfen in die Nachbarländer. Weitere zwei Millionen sind Binnenflüchtlinge . Für die Versorgung und Unterbringung der Menschen im Südsudan forderte die UNO heute die Weltgemeinschaft auf, mindestens 1,3 Milliarden US-Dollar zur Verfügung zu stellen.