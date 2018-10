Nach zwei Jahren im Exil ist Südsudans Rebellenführer Machar ins Land zurück gekehrt, um das neue Friedensabkommen zu feiern.

Es sei höchste Zeit, dass sich alle Anführer der Kriegsparteien an die Friedensvereinbarung hielten, sagte Machar am Mittwoch in der Hauptstadt Juba. Er rief dazu auf, jegliche Kämpfe sofort einzustellen und forderte von Präsident Kiir unter anderem, politische Gefangene freizulassen. Kiir entschuldigte sich bei den Menschen des Südsudan für die Leiden, die der Bürgerkrieg verursacht habe und versprach, nicht zum Krieg zurückzukehren.



Das Friedensabkommen soll die Gewalt der vergangenen fünf Jahre im Südsudan beenden.