Im Südsudan hat ein Militärgericht zehn Soldaten wegen der Vergewaltigung ausländischer Entwicklungshelferinnen verurteilt.

Die Angeklagten seien direkt verantwortlich für die Verbrechen von Juli 2016, urteilte das Gericht in Juba. Die Angreifer hatten außerdem einen einheimischen Journalisten getötet. Nach Angaben des Hotelbesitzers waren seinerzeit 50 bis 100 bewaffnete Soldaten in sein Hotel eingedrungen. Sie hätten fast jeden Menschen im Gebäude misshandelt. - Amnesty International begrüßte das Urteil als wichtiges Zeichen gegen Straflosigkeit in dem Bürgerkriegsland.