Ein Auto ist in Südtirol in eine Reisegruppe aus Deutschland gefahren.

Nach Angaben der örtlichen Feuerwehr wurden dabei sechs Menschen getötet; elf weitere erlitten teils schwere Verletzungen. Der Vorfall habe sich in der Nacht in Luttach im Ahrntal ereignet, hieß es weiter. Laut Medienberichten stand der Autofahrer unter starkem Alkoholeinfluss. Er soll aus der Region stammen und mittlerweile festgenommen worden sein. Das Auswärtige Amt in Berlin nahm Kontakt zu den italienischen Behörden auf.