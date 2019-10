Der Südtiroler Landtag hat mit einem Gesetzentwurf für Aufregung in Italien gesorgt.

In dem Gesetz, das die Übernahme von EU-Normen regeln soll, fehlt die italienische Bezeichnung für Südtirol. Statt "Alto Adige" ("Obere Etsch", nach dem dortigen Alpenfluss) steht in der italienischen Fassung des Gesetzes "Provincia di Bolzano". Der italienische Regionalminister Francesco Boccia forderte die Südtiroler auf, den Entwurf zu ändern. Andernfalls werde die Regierung in Rom das Gesetz nach der Veröffentlichung anfechten.



Die Rechtsaußen-Partei Fratelli d'Italia sprach gar von einer "anti-italienischen Sprachsäuberung", mit der man die Identität der italienischen Gemeinschaft in Südtirol vernichten wolle. Die separatistische Partei Süd-Tiroler Freiheit dagegen forderte, den "unsäglichen" Begriff "Alto Adige" ganz abzuschaffen und der Bergsteiger Reinhold Messner sagte: "Unsere Heimat heißt Südtirol und nicht Alto Adige." Die Schriftstellerin Sabine Gruber machte auf Facebook einen Vorschlag zur Güte. Sie schrieb: "Ich bin gebürtige Südtirolerin e sono nata in Alto Adige. Basta."



Die amtliche Bezeichnung des Gebiets lautet Autonome Provinz Bozen - Südtirol. Die Sprachenfrage ist in der norditalienischen Provinz immer wieder Auslöser von Streit. Rund 70 Prozent der Bewohner sind deutschsprachig.