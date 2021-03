Die deutsche Wirtschaft warnt vor Versorgungs-Engpässen wegen der anhaltenden Blockade des Suezkanals.

Bereits stockende maritime Lieferketten zwischen Asien und Europa könnten vollständig zum Erliegen kommen, sagte der stellvertretende Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Industrie, Lösch. Die Verzögerungen seien vor allem für Industriezweige mit "Just-in-time"-Produktion problematisch, etwa für die Automobilindustrie.



Seit Dienstag blockiert das 400 Meter lange Container-Schiff "Ever Given" den Suezkanal. Heute scheiterte ein weiterer Versuch, den Frachter wieder flott zu machen. Europas größter Versicherer Allianz geht in einer Studie davon aus, dass eine anhaltende Blockade des Suez-Kanals jede Woche sechs bis zehn Milliarden Dollar kosten wird.

Diese Nachricht wurde am 27.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.