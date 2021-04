Die Blockade des Suez-Kanals wird in der Schifffahrt weltweit noch bis in den Sommer hinein zu Verspätungen und Turbulenzen führen.

Es werde noch drei bis vier Monate dauern, bis sich die Situation entzerrt habe, sagte die Vorstandschefin des Hamburger Hafenlogistik-Konzerns HHLA, Titzrath, in München. Zu erwarten seien Verspätungen von neun bis 14 Tagen. Manche Schiffe könnten nicht ihre ganze Ladung mitnehmen oder nicht alle Häfen anlaufen. So lange würden sich auch die Frachtpreise nicht entspannen, die sich auf den Asien-Routen teilweise verzehnfacht hätten.



Nach der Havarie des Containerschiffs "Ever Given" im Suezkanal im März war der wichtigste Seeweg zwischen Asien und Europa über Tage blockiert. Insgesamt 390 Schiffe konnten den Kanal nicht passieren. Die freigeschleppte "Ever Given" war auf dem Weg nach Hamburg, ist dort aber bisher nicht angekommen, weil sie wegen offener Versicherungsfragen in Ägypten festgehalten wird.

