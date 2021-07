Der Streit um Schadenersatz für die tagelange Blockade des Suez-Kanals durch ein festsitzendes Containerschiff ist beigelegt.

Wie die ägyptische Kanalbehörde mitteilte, gibt sie den Frachter "Ever Given" am kommenden Mittwoch frei. Das Schiff war nach seiner Bergung im März von der Behörde festgehalten worden, um den Schadenersatz und die Erstattung der Bergungskosten durchzusetzen. In der vergangenen Woche kam dann eine grundsätzliche Einigung mit dem japanischen Schiffseigner zustande. Die Behörde hatte zuletzt 550 Millionen US-Dollar verlangt; über die nun vereinbarte Summe wurde nichts mitgeteilt.



Die "Ever Given" war am 23. März bei starkem Wind auf Grund gelaufen, hatte sich schräg gestellt und so den Kanal sechs Tage lang blockiert. Hunderte Schiffe konnten die Wasserstraße nicht passieren, was den weltweiten Handel erheblich störte. Ägypten entgingen pro Tag zwischen 12 und 15 Millionen Dollar an Einnahmen.

Diese Nachricht wurde am 05.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.