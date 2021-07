Das Containerschiff "Ever Given" hat nach der Einigung im Streit um die Blockade des Suezkanals seine Fahrt fortgesetzt.

Nach Monaten des Wartens wurde das Schiff mit einer Zeremonie verabschiedet. Vertreter der Kanalbehörde und des japanischen Schiffseigners unterzeichneten dabei einen Vertrag.



Die ägyptische Kanalbehörde hatte die "Ever Given" beschlagnahmt und eine Entschädigung in Millionenhöhe gefordert. Wie hoch die Vereinbarung schließlich ausfiel, ist nicht bekannt.



Die "Ever Given" hatte den Kanal im März sechs Tage lang blockiert. Ägypten entgingen pro Tag zwischen 12 und 15 Millionen Dollar an Einnahmen.

